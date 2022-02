Aitame koos! Rasket lihashaigust põdev Maru vajab liikumisvõime säilitamiseks spetsiaalset abivahendit

Foto: erakogu

Maru on 13-aastane poiss, kel on diagnoositud haruldane haigus nimega Duchenne’i lihasdüstroofia. Tegemist on raske progresseeruva lihashaigusega, mis esineb viiel inimesel 100 000st ning algab lapseeas. Maru puhul on tegemist uustekkelise geenimutatsiooniga, mis tähendab, et ta ei ole seda haigust pärinud oma vanematelt.