Naise keeruline olukord: armastan oma abikaasat, kuid ma ei suuda lõpetada tema petmist oma kolleegiga

"Ma tean, milline ta on, kuid tema teab, kuidas mind meelitada ja hästi tundma panna. Minu sees oleks justkui must auk, mis karjub armastuse ja tähelepanu järele, pole oluline, kellelt see tuleb.

Läksime peale tööd välja istuma ja see üks kokteil läks üle kolmandaks, neljandaks, viiendaks... Ta ütles, et peab tagasi kontorisse paari dokumendi järele minema. Läksin temaga kaasa, me hakkasime suudlema ja lõpetasime põrandal seksides.

Järgmisel nädalal kordasime seda, ülejärgmisel uuesti. Siis ütlesin, et peame sellele lõpu tegema ja ta ei tundunud sellest väga häiritud olevat.

Olen oma abikaasaga koos olnud kaheksa aastat, tema on 36- ja mina 34-aastane. Meil on ka kaks armsat tütart ning armastan teda väga, kuid sellegipoolest olen teda üle tosina korra petnud alates sellest, kui me kokku saime.

Ta väärib kedagi palju paremat ja ma vihkan oma käitumist, kuid mul nagu puuduks igasugune enesekontroll. Tean, et mu abikaasa on mulle truu ja süütunne sööb mind pidevalt. Soovin, et saaksin talle tõde rääkida, et mul parem hakkaks, kuid ma kardan, et ta ei suuda mulle seda andestada. Kardan, et ta jätaks mu maha. Ma ei taha niimoodi enam jätkata, kuid ma teen seda jälle ja jälle. Olen kontrolli alt väljunud.“

Allikas: The Sun