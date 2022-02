KUUS viga, mida sa tõenäoliselt duši all teed ja mis su juukseid rikuvad

Peanahk on üsna õrn ja selle tugeval hõõrumisel ärritad nahka ja hullemal juhul võib sinna isegi põletik tekkida. Kui tahtmine peanahka sügada on suur, siis tuleta meelde, et teeksid seda õrnalt ja kasutad küünte asemel oma sõrmeotsi, et naha kahjustamist vältida.