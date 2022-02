FOTOD | 44aastane inim-Barbie, kes on kulutanud 70 000 eurot iluoperatsioonidele, üllatab järgmise vahva väljaminekuga

44aastane Marcela Iglesias, kes on suure osa oma elust näinud vaeva, et näha välja nagu inim-Barbie ja kulutanud selle soovi täitmiseks üle 70 000 euro, otsustas veidi aega tagasi, et tahab kindlasti ka selliseid rindu, nagu on tema iidolil Pamela Andersonil.