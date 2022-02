Eestlannad pihitoolis TOP 10 | Naised avaldavad salajased fantaasiad ja jubedused, millega mees voodis hakkama on saanud

"Olen oma loomult üsna kõrge libiidoga, kuid samas ka üsna arg. Kindlasti pole ma see, kes seksi otsiks tutvumisportaalist või katsetaks üheöösuhet. Samas, mulle meeldib eksperimenteerida ja oma keha tundma õppida. Minu number on seitse, aga täna mõtlen, et see võiks olla palju suurem. Mu elus on olnud mitmeid mehi, kes on legendaarsed "maha ja taha tüüpi", neid ma olen küll armastanud, aga voodielu nautida pole osanud. Jah, ma õpetasin neid küll, aga tulutult- need suhted lõppesid, sest otsisin midagi rohkemat. Olen kogenud imelist seksi tantraguruga ning proovinud ka korra svingerdamist, kus lisaks oma kaaslasele magasin veel teise mehega. Siiski polnud see mulle. Täna olen kümme aastat olnud abielus ja meie voodielu klapib hästi, kuid mõtlen sageli, et kui ma poleks olnud noorena nii arg, kui palju oleksin võinu veel kogeda..."- Eha, 55

"Kui tuua välja vaid SEE üks asi, siis ütleksin kõhklemata, et selleks võiks olla aeg! Veidi rohkem aega, mees! Unistaks pikast ja mõnusast massaažist, silitusest ja aeglasest eelmängust. Kahjuks on minu kaasa aga loomu poolest väga kärsitu ja kui ma teda ka suunan ootama ja aega varuma, siis ma näen, et ta ei naudi seda protsessi nii, nagu võiks. See hoolega pühendatud aeg, mis kuuluks vaid meile kahele, tekitaks ka mulle tunde, et mees soovib minuga koos olla, mind nautida, mitte lihtsalt seksi. Seega, ma unistan sellest, et mees pühendaks mulle voodis rohkem aega." – Ly, 41

„Tunnistan ausalt, mina ikka nädalas umbes kaks korda vaatan neid pornovideosid. Olen oma sõbrannade seas see „imelik”, kellele tõesti meeldib ja erutab ka! Ja miks ma peaksin häbeneda seda tunnistada? Meeste seas on see pigem auasi, miks peaksid naisedki häbenema seda, et erutab? Mulle meeldivad igasugused sellised rollimängud, eriti professori ja ulaka ülikoolitüdruku omad. Võib-olla sellepärast, et mul endal oli ka ülikooli ajal kuum suhe (hoidku küll, mitte professoriga) ja see tuletab alati meelde nii mõnegi kuuma mälestuse. Jah, rollimängud on kõige vahvamad, sest lugu seal taga on oluline. Niisama seksimist küll ei viitsi vaadata, see ei tekita mingeid erilisi tundeid.” — Maria, 31

"Millal sa litsiks hakkasid?"

"Olgu kohe öeldud, et ma ei ole selline võrksukkade, sekspesu ja voodis kontsakingade kandja, või see, kes läheb kallimale külla, mantli all vaid pesu. See lihtsalt pole minu stiil.

Kuid ühel päeval tekkis tunne, et võiksin ju oma kallimat siiski üllatada, sest ma tean, et mehed armastavad silmadega ja ehk see lisaks veidi ka vürtsi. Õige pea leidsingi poest ühe väga seksika pesukomplekti. See oli selline punane, paljude nööridega ja suurte aukudega. Ka rinnahoidja korvi osa oli avatud. Mõtlesin küll, et kas ikka tasub, aga kuna mul on üsna kena keha, siis otsustasin, et üllatan oma meest.

Olin nii elevil ja tundsin end tõeliselt kuumalt. Kui kallim peale tööd pessu läks, siis sättisin endale siidist kimono alla selle kuuma pesu, avasin Prosecco ja jäin teda ootama.

Silitasime ja kaisutasime voodil, kõik oli väga armas. Seejärel tõusin püsti, et sensuaalselt oma kimono põrandale kukutada. Aga kui selle alt mu uus pesu nähtavale tuli, oli mees väga üllatund. Aga mitte nii, nagu ma ootasin. Nimelt hakkas ta valjult naerma ja küsis siis: "Millal sina litsiks hakkasid?"

Olin täiesti sõnatu ja jooksin vannituppa nutma. Õhtul hiljem küll leppisme ära, aga peale seda ma ei julenud enam pesuga eksperimenteerida." — Elis, 29

Pingete maandaja

"See küsimus on hea võimalus oma voodielule otsa vaadata. Hakkasin lausa kalendrist piiluma, et meelde tuletada. Kuna ma olen sellisel ametikohal, et lähen hommikul kell kaheksa välja ja saabun õhtul kell kaheksa koju, siis tuleb tunnistada, et need hetked, kui ma abikaasa kõrvale voodisse jõuan, siis kas tema juba magab või olen mina nii unine, et kõik piirdubki musiga.