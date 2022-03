"Minu suurim kaal oli kõigest 63 kg ja see oli hetkel, kui olin 9 kuud rase. Ma olin see armas rase, kel polnud paistes jalgu, punnis põski ega tagumikku.

Ma olin väikese korvpallisuuruse kõhuga rase, see kelle rasedusest sa selja tagant arugi ei saanud. Kuid see, et ma olin rasedana väike ja olen seda ka praegu (olen 152 cm pikk ja kaalun 46 kg), ei tähenda, et ma pole paks. See ei tähenda, et ma ei näeks end paksuna, sest mul on keha düsmorfia. Tegemist on ärevushäire ühe vormiga, mis tähendab, et inimesel on kindel kuvand ideaalkehast ning ta võib näha oma keha juures vigu, mida seal tegelikult pole.