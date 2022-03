Huvitav eelis? Väidetavalt on lapse edukus seotud sellega, mitmendana ta oma peres sünnib

Need on tulemused, mis näitavad, kuidas esmasündinutel on suurem tõenäosus edu saavutada, eriti tüdrukutel:

Vanimad lapsed paistavad tihti koolis rohkem silma

Uuringust selgus, et pere vanimaid lapsi saadab koolis suurem edu kui nooremaid ja põhjus peitub vanemate käitumises. Teadlased märkasid, et vanemad käituvad oma esimeste lastega karmimalt ja ajaga aina leevendavad reegleid ja piiranguid. Seega koolis saavutatud edukus on tihedalt seotud sünnijärjekorraga. Vanematelt küsiti, kuidas nad reageeriksid, kui nende noorimad lapsed halbadest hinnetest teataksid ning vastused kinnitavad varasemalt mainitud kasvatuse vahet vanemal ja noorimal lapsel. Nimelt tunnistasid vanemad, et reageeriksid hindele väga palju leebemalt, kui tegid seda minevikus oma esmasündinud lapsega.

Esmasündinud tüdrukud saavutavad edu suurema tõenäosusega

Teadlased on leidnud, et just esmasündinud tüdrukud on pere kõige ambitsioonikamad ning edule orienteeritud. Õdesid-vendi uurinud teadlased leidsid, et esmasündinud tütred pürgivad kõrghariduseni 13% suurema tõenäosusega, kui esmasündinud pojad. Uuringust selgus ka see, et vanim laps on 7% suurema tõenäosusega ambitsioonikam kui tema õed-vennad.

Vanimatel lastel võib koolis saavutatud edukuse osas olla eelis, sest vanematel on nendega tegelemiseks rohkem vaba aega, mis pühendatud ainult neile ja selline tähelepanu võib panna lapse ka rohkem iseendale keskenduma.

Allikas: Your Tango