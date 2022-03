Kodumaa nimel kõigeks valmis: juba veebruari alguses registreerisid tuhanded ukrainlannad end ellujäämiskursustele

Ukraina naiskorrakaitsjad on vaid üks taolistest rühmitustest, kes enne Venemaa sissetungi otsustas inimeste oskusi arendada. Selle naistele suunatud enesekaitse ja sõjalisi koolitusi pakkuva organisatsiooni asutas advokaat Olena Biletska 2014. aastal. Kuigi 2018. aastal huvi vaibus, siis hakati eelmisel aastal taas koolitustega pihta, sest tekkis oht Venemaa taaskordseks sissetungiks.

Koolitusel osales ka 34aastane ajakirjanik Maria Korytova, kes sai aru, et kõigeks tuleb valmis olla, isegi, kui algul tundub, nagu midagi halba ei saaks juhtuda. Maria ütles, et polnud siiani kunagi elanud linnas, kus sõda käib, kuid soovis aru saada, mis võib juhtuda, kuidas rünnakuid ära tunda ja mida teha, et ellu jääda ja vajadusel linnast põgeneda.