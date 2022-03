Foto on illustreeriv Foto: Shahin Khalaji/Unsplash

Kunagi ma tõepoolest olin keegi. Ma olin midagi saavutanud. Minu nime teati. Ka kooliajal olin priimus. Olin alati teadnud, mis on edu. Mina olingi see ehtne karjäärinaine: ambitsioonikas, sihikindel, pühendunud… Töökas visionäär. Kuni hetkeni, mil ma lapse sain.