Mida sa pead teadma sellest revolutsioonilisest koostisainest, mis lahendab peaaegu kõik nahaprobleemid?

"Niatsiinamiidi armastavad asjatundjad mõjuval põhjusel," ütleb Blair Murphy-Rose, New Yorgis asuva meditsiinikeskuse dermatoloog ja kliiniline abiprofessor. Ta märgib, et paljude erinevate positiivsete omaduste hulgas on tõestatud, et see aitab ennetada ja tagasi pöörata naha vananemise märke, muudab naha heledamaks ja siledamaks, rahustab põletikku ja punetust, vähendab hüperpigmentatsiooni ja pooride silmapaistvust ning niisutab ja toetab naha pealiskihti ilma seda ärritamata.