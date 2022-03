Miks just see eeterlik õli on sinu “ülakorruse” parim sõber?

Ülakorruse all peame silmas mõistagi peanahka ja juukseid, mille parimaks sõbraks on rosmariini eeterlik õli. See soodustab juuksekasvu, mistõttu muutub soeng lopsakamaks, ehk juuksed muutuvad paksemaks. Pealegi on tegemist täiesti loodusliku tootega, mida kulub seejuures veel üsna vähe.