Just sellist mitmekülgset abi annab see imeõli sinu nahale. Ei, see pole kookosõli

Olenemata nahatüübist kehtib mandliõli puhul üks oluline hoiatus: "Mandlite või muude pähklite suhtes allergilised inimesed peaksid mandliõli vältima," ütleb King Harper’s Bazaari vahendusel.

Mis teeb sellest niivõrd erilise niisutaja?

”Magus mandliõli, mida leidub nii näo- kui kehakreemides ja huulepalsamites, on rikas E-vitamiinide, monoküllastumata rasvhapete, valkude, kaaliumi ja tsingi ning mitmete teiste vitamiinide ja mineraalainete poolest," ütleb King.

Tänu rasvhapetele on see suurepärane niisutaja. Lisaks on E-vitamiin võimas antioksüdant. "Regulaarne mandliõli kasutamine aitab kaitsta nahka UV-kiirguse ja saaste põhjustatud vabade radikaalide kahjustuste eest," lisab dermatoloog.

Mandliõli võib aidata isegi venitusarme vähendada. Vaja on teha küll veel põhjalikumaid uuringuid, kuid juba on tõendeid selle kohta, et mõrumandliõli masseerimine venitusarmidele võib nende välimust minimeerida.

See on põletikuvastase toimega. "Mandliõlil on ka põletikuvastased omadused, nii et see võib rahustada ärritunud või põletikulist nahka," selgitab King, kelle sõnul on see nii õrn, et seda on "turvaline kasutada isegi tundlikul nahal.”

See ei ole komedogeenne. Kingi sõnul on mandliõli komedogeensuse hinnang kaks viiest, mis tähendab, et see "ei tekita enamasti komedoone ega ummista poore.”