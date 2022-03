Miks mehed jätavad maha naisi, keda nad tegelikult armastavad?

Ta ütleb, et mehed tahavad, et neid koheldaks nagu mehi, kuid naised ei tohiks neid kunagi teiste meestega võrrelda. Kui mees tunneb, et ei vasta naise ootustele ja hakkab kuulma valusaid etteheiteid, on väga raske suhtesse jääda.

“Hakkan aru saama, et tegelikult ei tee me suhetes peaaegu mitte kunagi piisavalt. Me ei tee peaaegu kunagi pingutusi, mida peaksime tegema, et armastada inimest, kellesse armusime, isegi pärast seda, kui oleme temaga aastaid koos olnud.” Tundub, et inimesed on suhte eest hoolitsemiseks vaimselt lihtsalt liiga laisad ja loodavad, et kõik peaks kuidagi vaevata kulgema. Kui läheb ebamugavaks ja ego saab haavata, siis lahkutakse. Ent koos olemiseks on vaja kahte inimest, kahe inimese tahet, teab ta.