Juuksehooldusvahendid ei olegi ilusate juuste saladus? Hoopis see on!

Tavalistel froteerätikutest vannilinadel on väikesed tükid, mis muudavad sinu juuksevarre välimise kaitsekihi ehk juuksekutiikuli kuivades karedaks, jättes ajapikku endast maha sasipuntrad ja katkised juuksed. Mikrokiust rätikud seevastu imavad liigset niiskust, et kiirendada kuivamisaega ja minimeerivad ka hõõrdumisprotsessi. Tulemuseks on siledamad ja tervemad juuksed, mida on kergem käsitleda.