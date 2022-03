Seksi saab ainult siis, kui kodus on teatud tingimused täidetud? Teeme selgeks, mis juhtub sellises suhtes

Pole oluline, kuidas kõik algas, kuid praeguseks on sellest vaikimisi välja kujunenud kokkulepe. On paare, kel tekib tahtmatult suhtesse kord, kus seks kujuneb naturaalsest tegevusest pigem tasuks. Tasu annab välja üks partneritest selle eest, kui teine midagi teeb, mida tasu andja soovis. Üldiselt on suhtes tegemist majapidamistöödega, mille eest seksiga tasutakse ja enamjaolt on tasu saajateks välja kujunenud mehed.

Tasu süsteemis pole küll otseselt midagi halba, kui seda rakendatakse aeg-ajalt suhte vürtsitamiseks. Toimiva suhte jaoks on aga oluline, et see oleks vastastikune rahulduse pakkumine. Kui seksist kujuneb aga paari vaheline viis läbirääkimiseks, siis on tegemist juba probleemiga. Siin on viis põhjust, miks seksiga tasumise süsteem problemaatiliseks võib kujuneda.