Pilt on illustratiivne. Foto: Shutterstock

Viimase aja kriisid on maailma tugevalt raputanud ja inimesi mõtlema pannud, kuidas olla valmis ootamatusteks. Eriti sõjaolukord Ukrainas. Starfish siseringi asutaja ja rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe ütleb, et kuigi oht täna meile ei pruugi tunduda vahetu, on parem olla ette valmistunud, kui hiljem kahetseda.