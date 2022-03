Michelini tärniga pärjatud kokk José Andrés toidab Venemaa sissetungi ajal vägivalla eest põgenevaid Ukraina põgenikke

Nimelt on Andrés, USA-s üle kahekümne restorani omav kokk eesmärgiks võtnud võimalikult paljude abivajajate toiduga varustamise ning selgub, et see pole tal üldse esimene taoline heategu. Mees lõi oma tiimiga juba peale 2010. aasta maavärinat Haitil organisatsiooni World Central Kitchen, millega jagasid katastroofikohtades sööki. Seejärel on nad sama asja korranud näiteks 2017. aastal Puerto Ricot laastanud orkaan Maria tõttu, pakkudes üle 3,4 miljoni eine. Samuti tuli José appi Covid-19 nakatunute tõusu ajal Indias, mil pakkus haigalapersonalile süüa, jagades laiali 840 000 einet.

Organisatsioon andis sotsiaalmeedia kaudu teada, et näiteks laupäeval suutsid nad Poolas Medyka linnas, mis asub Poola-Ukraina piiri vahetus läheduses, serveerida 18 tunni jooksul 400 einet. Lisaks on nad alustanud ka plaaniga pakkuda sama teenust nii Moldovas kui ka Rumeenias. Seal on nad Ukraina põgenikele pakkunud näiteks kanasuppi, kanapastat ja vorstiga pilaffi.

Pagulastele kaitset ja toetust pakkuva ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kohapealsed töötajad on teada andnud, et piiri ületada soovivad inimesed peavad järjekordades ootama tunde ja isegi päevi. Poola, kuhu liigub üle poolte Ukraina põgenike, on sisenemise järjekord kuni 60 tundi, Rumeeniasse umbes 20 tundi.