Lihtne moodus, kuidas teha kiiresti selgeks, kas sulle sobib rohkem kuld või hõbe

Foto on illustreeriv Foto: Joeyy Lee/Unsplash

Võib ju vaielda, kumb sobib sulle paremini, kas kuld- või hõbeehted. Selge on aga see, et vastuse annab sinu nahatoon. See on kõige olulisem, ent vähem tähtis pole seegi, et oleksid valinud endale ka õiget värvi riided ja jumestuse. Taas – sellise, mis sobib sinu nahatooniga.