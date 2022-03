Seitse suurt elusündmust ja -valikut, mis su rahalist olukorda kõige enam mõjutavad

Foto on illustreeriv Foto: Visual Stories || Micheile/Unsplash

Iga inimese elus on teatud planeeritud ja planeerimata suured sündmused või valikud, mis tema rahakotti enim mõjutavad. Kuna need mõjutavad enamikke meist, siis tasuks neile aegsasti mõelda. Tõenäosus nende kogemiseks on suur. Oluline on hoolikalt planeerida ja proovida ennast kindlustada ootamatuste vastu.