Ämmaemandate nipid rasedatele: enneta unevõlga! Kui sul on keeruline uinuda, siis proovi neid nõkse

Raseduse alguses on suurenenud unevajadus tavaline. „Tingitud on see sellest, et keha harjub uute hormoonidega, mistõttu naine tunneb end rohkem väsinuna,“ ütleb ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi.