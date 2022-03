Sugudevaheline topeltstandard ehk miks kardavad naised vananemist?

Kõige jaburam on aga see, et enamik meist nõustub, et tunneme ennast vanemana oma kehas ja elus palju mugavamalt kui noorena. Kuid miks see siis kuidagi ühiskonnas ei väljendu? Selle asemel tähistatakse ideaalina igavest noorust, mis mõistagi ei ole mitte kellelegi meist kättesaadav.