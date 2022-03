Valus kogemus: ma valetan oma mehele, sest nii on talle parem...

"Need võivad olla pisiasjad. Näiteks ütlen talle, et mul pole midagi selle vastu, kui ta pärast tööd jalgpalli vaatab, isegi kui ma tõesti tahan temaga koos klaasikest veini juua ja meie päevast rääkida. See võib mulle sel hetkel pettumuse valmistada, aga ma tean, et ta naudib spordivaatamist ja kasutab aega teleri ees lõõgastumiseks. Seega ma valetan talle ja leian endale muud tegevust või helistan sõbrale, kui mul on tõesti midagi rasket südamel on.