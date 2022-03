Ülle Lichtfeldt talvisest seiklusest: oma mehe eest saan viilida — öelda, et ei tunne ennast hästi ja jätan täna vahele

“Üks härrasmees on jäässe raiunud augu, mida ta hooldab, pannud sinna juurde pakud ja pingi. Ma võin ta nime välja uurida, et talle ajakirjas pai teha!” Ja uuribki — see mees on Sakussaare pastor Hans Lahi.

“Ma vajan seda seltskonda, et vette minna,” tunnistab Ülle. “Oma mehe eest saan viilida — öelda, et ei tunne ennast hästi ja jätan täna vahele –, aga kui on suurem punt, on viilida raskem. Tavaliselt on pühapäeviti “Õnne” võtted, aga kui neid pole, püüan alati kohal olla. Lähen kasvõi natukene hiljem, kui täpselt kell 11 ei saa.”