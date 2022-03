Terve nahk on moes! Kuula, kuidas oma näonaha eest korralikult hoolt kanda

Seekordses Elustiil podcastis on saatejuht Maris Järval külas Kivilaine nahahoolduse koolitaja Ene Männe ja turundusspetsialist Lisete Roose. Jutuajamise rõhk on nahahoolduse vajalikkusel ja endale õigete toodete ja hoolitsuste valimisel. Männe toonitab, et iga naine peaks võtma endale aja, et tegeleda oma näonahaga, sest mida suuremaks muutub vanus, seda oluliseks muutub nahahooldus kauni jume säilitamisel.