Soovitud uued harjumused lihtsalt ei jää püsima? See paarisammuline moodus võib sind lõpuks aidata

Lihtne on ennast siunata ja öelda, et ma ei saanud jälle hakkama. Lihtne on üritamine lõpetada ning otsustada, et no las ma olen siis selline, nagu olen. Eeltoodud näited ei ole aga tegelikult see, kes sina oled. Need on näited sellest, millised harjumused sul on. See on oluline vahe, sest harjumusi saad muuta.

Kust tulevad harjumused?

Kõige lihtsam vastus on — meie eelnevat elust ja meid ümbritsevatest inimestest. Öeldakse, et sinu teod ja käitumine on segu sellest, millised on viis sulle kõige lähemat inimest. See tähendab, et kui oled koos inimestega, kes sind mõistavad, polegi põhjust muutuda. Veel hullem — kui proovid teises suunas liikud, siis leidub su lähikonnas kindlasti inimesi, kes sind tagasi tõmbavad. Kui nendega vaidlema hakkad, siis teevad nad väga veenvalt selgeks, et hoopis sina eksid ja senine elu on piisavalt hea. Lihtsam tundubki vanal rajal jätkata, isegi kui tegelikult oled mõistnud, et see tee ei vii sind eluni, mida soovid.

Kuidas uued harjumused oma elus püsivaks muuta?

Uusi harjumusi sisse viia pole keeruline. Vana nali suitsetajate kohtagi ju ütleb, et suitsetamise mahajätmine on kõige lihtsam asi — seda võib teha kasvõi mitu korda päevas. Karm tõde on aga, et iga kord, kui püüad oma elus midagi muuta, tõstavad lisaks välistele häältele protesti ka sinu sisemised hääled. Äkitselt hakkab tunduma, et halb harjumus polegi nii hull ja tegelikult on võimalik sellega elada.

Kõige suurem oht on petlik tunne, et ma olen ju piisavalt pingutanud — miks ma tulemust ei näe? See ongi võtmeküsimus, kui mõtleme, kuidas uued harjumused oma elus püsivaks muuta.