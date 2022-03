Anu Saagim: valiku olemasolul valivad mehed naiste puhul ikka selle, kes on kenamasse pakendisse keeratud

"Valiku olemasolul valivad mehed naiste puhul ikka selle, kes on kenamasse pakendisse keeratud, justkui selle kenama paberiga kompveki. Kui valikus on kaunilt üles sätitud, ilus, kuid kergelt totu „blondiin” või šarmantne, tark, kuid tagasihoidlikuma välimusega naine, siis valitakse ikkagi see esimene," tõdeb Anu Saagim märtsikuu Anne&Stiilis.