Ukraina sõduritele lahingu eesliinil süüa valmistanud mees kirjeldas ärevat olukorda, öeldes, et peale raketi nägemist kuuleb linnas sireenide helisemist, plahvatusi ja siis ka ukrainlaste poolt kaitse tulistamist. Ta ütles, et nägi Odessas palju hirmutavaid stseene, kui vene väed sisse tungisid ja riigi ründamist jätkasid. Nüüdseks on mees riigist põgenenud just nagu üle miljoni Ukraina elaniku. Siiski soovib mees oma kogemusest jõhkrate rünnakute ajal rääkida.