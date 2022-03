President Volodõmõr Zelenskõi valitseva partei parlamendiliige Jegor Tšernev on samuti Kiievist pärit ning viibib seal ka praegu, sest on liitunud pealinna territoriaalkaitsega. Mees võitles oma kodumaa nimel ka 2014. ja 2015. aastal, kui Venemaa Ida-Ukrainasse Donbassi tungis. Kaheksa aasta eest toimunu oli tema esimene lahingukogemus ning nüüd on tema ülesanne patrullida öösiti.

Mehe sõnul muretseb ta samal ajal tänavatel toimunut jälgides ka oma pere ja kallima turvalisuse pärast, sest Venemaa ründab tsiviilelanikke, tappes naisi ja lapsi.