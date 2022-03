Kolm olulist õppetundi, mille sain, kui 40ndates karjääri vahetasin

Kui Melissa ärimaailmast lahkus, et oma turundusäri luua, oli ta põnevil, sest tal oli vabadus ise valida kliente, kellega soovis koostööd teha. Kogu see teekond õpetas talle aga veel enamat.

Sul on oma teekond, oma jalajälg ja oma märk, mida maailma maha jätta. Raskeimad otsused on need, mis võivad sind teiste seast eraldada, kuid just need on sellised, mis võivad viia oma tõelise potentsiaali avastamiseni.