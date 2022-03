Ukraina esileedi Olena Zelenska pöördumine: 8-aastane Alice suri tänavatel, 14-aastane Arseniy rusude all

"Seda, mis juhtus veidi üle nädala tagasi, oli võimatu uskuda. Meie riik oli rahumeelne; meie linnad, alevid ja külad olid täis elu.

24. veebruaril ärkasime kõik teate peale Venemaa sissetungist. Tankid ületasid Ukraina piiri, lennukid sisenesid meie õhuruumi, raketiheitjad piirasid meie linnu.

Vaatamata Kremli toetatud propagandaväljaannete kinnitustele, kes nimetavad seda "erioperatsiooniks", on tegemist Ukraina tsiviilisikute massimõrvaga.

Kõige kohutavam on, et ohvriteks on langenud ka lapsed. Kaheksa-aastane Alice, kes suri Okhtyrka tänavatel, kui tema vanaisa püüdis teda kaitsta. Või Polina Kiievist, kes hukkus koos vanematega pommitamise tõttu. 14-aastane Arseniy sai rusudelt löögi ja teda ei õnnestunud päästa, kuna kiirabi ei pääsenud tugevate tulekahjude tõttu õigeks ajal kohale.

Kui Venemaa ütleb, et ta ei pea sõda tsiviilisikute vastu, ütlen ma kõigepealt välja hukkunud laste nimed.

Meie naised ja lapsed elavad nüüd pommivarjendites ja keldrites. Tõenäoliselt olete kõik näinud neid pilte Kiievi ja Harkivi metroojaamadest, kus inimesed lamavad põrandal oma laste ja lemmikloomadega – maa all lõksus. Mõne jaoks on need vaid sõja tagajärjed, ukrainlaste jaoks on see nüüd kohutav reaalsus. Mõnes linnas ei pääse pered pommivarjenditest mitu päeva järjest välja, sest tsiviilinfrastruktuuri pommitatakse ja seda tehakse sihilikult.

Sõja esimene vastsündinu nägi keldri betoonlage, tema esimene hingetõmme oli maa-alune kibe õhk ning teda tervitas kogukond, kes on lõksus ja kannatab terrori all. Praegusel hetkel on mitukümmend last, kes pole oma elus rahu tundnud.

Seda sõda peetakse tsiviilelanikkonna vastu ja mitte ainult pommitamise kaudu.

Mõned inimesed vajavad intensiivravi või jätkuvat ravi, millele neil puudub praegu ligipääs. Kui lihtne on keldris insuliini süstida? Või saada astmaravi, samal ajal kui pommitatakse? Rääkimata tuhandetest vähihaigetest, kelle hädavajalik juurdepääs keemia- ja kiiritusravile on nüüd määramatuks ajaks edasi lükatud.