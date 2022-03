Naise võimsamad orgasmid – seksitarkused meestele

Kui kotkas oleks kliitor

Kliitor on ainus organ inimese kehas, mis on loodud ainult naudinguks. Ometi toodi kliitor alles 2005. aastal Royal Melbourn Hospitali arsti Helen O’Conelly poolt avalikkusesse millegi enamana kui lihtsalt urineerimise funktsioon või häbiväärne kehaosa. Kliitoril on neli korda rohkem närve kui peenisel. Mees, kes ei kummarda oma naise kliitorit kui altarit, jätab oma naise ilma võrratutest orgasmidest. Isegi Wikipedia ütleb, et kliitor ehk kõdisti on puuteärrituse suhtes väga tundlik. Kas sa teadsid, et kliitor on paisudes sama suur kui peenis või isegi suurem? See, mis välja paistab, on ainult väike osa kliitorist. Suur osa meestest peavad kliitori välja paistavat osa selleks ainuõigeks kliitoriks, ent paljude naiste jaoks on selle koha stimuleerimine ebamugav. Teadlik mees stimuleerib ka kliitori ümbrust. See, mis ühele või suisa neljale varasemale voodipartnerile hullutavalt mõjus, ei pruugi sinu praegusele väljavalitule kohe üldse erutav olla. Iga naine on erinev. Suurepärane moodus, kuidas teada saada, mis on just sinu naise mõnu võlupunktid, on võtta appi kliitori stimuleerija. Kliitorit imev lelu on justkui metallidetektor suvisel liivarannal, mis säästab sulle tunde ja tunde tühja kaevamise tööd.