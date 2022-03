Eestlannad pihitoolis | "Magasin sõbranna mehega!" Naised avaldavad oma julmad kättemaksmise viisid

"Kuna mu viha oli aga nii suur, siis lajatasin uudise kohe ka sõbranna elukaaslasele välja ning kuna saime hästi läbi, siis otsustasime kokku saada, kui ta Eestisse tagasi tuleb. Tundub, et alahindasin oma viha, sest lõpuks lõpetasin koos tema mehega lausa voodis. Jah, magasin oma sõbranna mehega. Muidugi kahetsen seda ja soovin, et suudaksin aega tagasi keerata, aga mis tehtud, see tehtud. Sõbrannale ma seda öelnud ei ole, aga tean, et ta on endiselt oma mehega koos."