Kes oleks osanud arvata! Kas oled ka tüüpiline eestlane ja ostad koju just seda taimeteed?

Eestlaste suur lemmik on üllataval kombel kummelitee. Teisel kohal on Margo sõnul Islandi käokõrv ja kolmandal must pässik. Margo enda lemmik taimetee on samuti Islandi käokõrv. „Ta on hästi mõru ja sellepärast ta mulle meeldibki. Eriti naudin seda tunnet, kui see mõru maitse suust ära kaob,” ütleb ta ja lisab, et igapäevaseks tarbimiseks tee siiski ei sobi. „See on rohkem hea abivahend köha jaoks.”

MK Loodusravi valikus on nii taime- kui ka raviteed. Nende vahel vahet teha on lihtne. „Taimetee on tavaline tee, mis on tehtud taimedest. Raviteed on need teed, mis sisaldavad drooge, mis on ravimiameti droogide nimekirjas. Eestis on selles nimekirjas 21 taime, näiteks naistepuna, leesikas, paiseleht. Kui need sisalduvad nii segutees kui ka üksikuna, siis neid loetakse raviteedeks.” Lisaks tasub teada, et raviteesid supermarketitest ei leia, neid müüakse vaid apteekides. Samuti on neil käibemaksu erinevus. Taimeteedel on see 20 ja raviteedel 9 protsenti.