Miks töökaaslane on kõige populaarsem armuke?

Kuna me veedame oma töökaaslastega ligi neli korda rohkem aega kui oma kallima või sõpradega, siis ei ole selles ka midagi imestamapanevat, et kontorilauad on kirest särisevad ahjud. Kontoriruumid on täis siivutuid kireleeke ja riiete seljast heitmisi.

Inimeste külgetõmbemehhanismid on universaalsed ja need ei ole mõjutatud sellest, kas suheldakse füüsiliselt või virtuaalses kokkupuutes Zoomis, Slackis või Skype’is. Psühholoogias kasutatakse terminit kokkupuuteefekt. Töökeskkonnas suhtlevad kolleegid omavahel palju ja sellega kasvab intiimsus ning tekib teineteise usaldamine. Need kaks on romantilise suhte tekke aluseks. Tagajärjeks on aga kirg, mis muutub eriti magusaks, kuna sellel on keelatud vilja maitse. Kolleeg, keda ihaldatakse, on tihti juba suhtes. Lisaks on viltu vaatavad kolleegid ja kuri personalijuht. Salaarmukese roll on üks seksikamaid asju siin maamunal. Mida tihedamini me ühte inimest kohtame, seda suurema tõenäosusega võib ta meile meeldima hakata. Kolleegi armutakse nii lihtsalt ka seetõttu, et olemasolev suhe on närtsinud.