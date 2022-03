Nurm tunnistab, et kogu ettevõtluskarjääri jooksul on ta saanud mitmeid nõuandeid ja hoiatusi, kuid millegi pärast läks elu ikka nii, et oli vaja endal neid samu ämbreid kolistada. Kui ta saaks ajas tagasi minna ning noorele endale soovitusi anda, siis oleks tal kolm nõuannet.