DILEMMA | Šokis naine: sain eile teada, et mu abikaasa petab mind — kas ma peaksin küsima, kellega?

"Oleme olnud abielus üksteist aastat, kuid eile sain juhuslikult teada, et mu abikaasa petab mind. Rääkisime sellest, kuid ma ei küsinud, kellega. Täna ei saanud ma öö otsa magada, sest osa minust tahaks teada, kes see naine on. Samas kardan ma vastust – mis siis, kui see on keegi, keda ma tean? Minu töökaaslane? Sõbranna? Tuttav? Kuidas ma hiljem selle teadmisega edasi elan? Samas, kui ma ei tea, siis on see ju ka halb...