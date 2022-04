Õpetus meestele: kuidas pärast laste saamist orgasmid magamistuppa tagasi tuua

Suhte pinged tulenevad suuresti teadmatusest, mis naise kehas toimub. Raseduse ajal käivad naised perekoolides ja õpivad raseduse ja beebide kohta kõike võimalikku. Rasedusjärgset seksuaalsuse teemat ei puudutata rohkem, kui et sugueluga soovitatakse oodata 4–6 nädalat pärast lapse sündi. Suhte väljakutsed tegelikult siis alles algavad.

Mis juhtub naise kehaga pärast lapse saamist?



Sünnitusjärgsed hormonaalsed muutused muudavad tupe koe õhemaks ja tundlikumaks, aga mitte nauditavas suunas. Läheb veidi aega, enne kui vagiina, emakas ja emakakael taastavad oma normaalse suuruse. Üks suurimaid väljakutseid on seksiisu vähenemine või selle täielik kadumine. Loomulikult põhjustab see suhtes palju pingeid. Naise ja mehe roll muutub teisejärguliseks. Seks on paarisuhte toimimise seisukohalt ülimalt oluline. Mehel tekib paratamatult hüljatuse tunne.



Kuidas rasedus mõjutab naise seksiisu?



Seks pärast sünnitust tundub naise jaoks teistsugune. Kogu tulevärk, spontaansus ja elevus seksist on järsku kadunud. Uuringute järgi kogeb 83% naistest seksuaalprobleeme esimese kolme kuu jooksul pärast sünnitust. Oma partnerile sellest ei räägita, kuna naine on ise suures segaduses. See on aeg, mil mees peab seksipõua lihtsalt ära kannatama ja rahuldamatusest tulenevad pinged muul moel maandama ... näiteks sportides või masturbeerides.

Naise suurimad seksuaalsed väljakutsed pärast sünnitust on tupe kuivus, õhuke tupekude ja nende elastsuse kaotus. Seks võib tunduda selle tõttu suisa valulik. Paarid, kes enne laste saamist armastasid hoogsat ja karmi seksi, peavad mõneks ajaks õppima rahulikku ja aeglast seksi nautima. Loomulikult on väikelapse emad väsinud. See aga mõjub seksiisule väga pärssivalt. See on täiesti normaalne, et isegi siis, kui naine end välja puhkab, ei tunne ta oma mehe suhtes mitte mingisugust iha.

Miks naine ei lähe enam seksi ajal märjaks?