FOTO| Kehapositiivsuse eestkõneleja Lizzo jagab alastifotot: tavaliselt tuuniksin kõhtu ja silusin nahka, aga...

"Need videod on olulised, et näidata, et iga keha on erinev ja kuidas see, kuidas see toimib, on erinev," ütles ta. "Mis mind tõesti häirib, on need isehakanud "arstid" kommentaarides, kes ütlevad, et oh sul on see või võib-olla see haigus... Aga kui ma olen lihtsalt paks? Mis siis, kui see on lihtsalt minu keha? Kõik kehad ei ole loodud piitspeenikesteks," räägib Lizzo.