Parimad juuksekasvu kiirendavad tooted? Kummikarukestest vitamiinide ja seerumiteni

Kui pikk on juuksekarva eluiga?

Juuksekarva eluiga on umbes kolm aastat, mille jooksul läbib juuksekarv kolm faasi. Aktiivne faas, mil juuksed kasvavad, kestab ligikaudu kaks aastat. Seejärel aeglustub kasv järsult ja on neli kuud puhkusel. Selle aja jooksul juuksekarv ei kasva. Lõpuks karv sureb ja langeb välja.

Miks on juuksed hõredad, nõrgad ja kidura kasvuga?

Kindlasti ei saa te oma juukseid üleöö pikaks ja tihedaks kasvatada, kuid teades probleemide põhjuseid ja muutes oma elustiili, on see ajapikku koos toetavate toodetega vägagi võimalik.

Millised tooted soodustavad juuksekasvu?

Internetis on tuhandeid soovitusi, mille abil proovitakse muuta oma juuksed paksemaks ja tervemaks. Meie soovitame aga juuksehooldustooteid ja vitamiine, mille toime on end juba tõestanud.

Parimad juustevitamiinid

Enne, kui hakkate juuksekasvu stimuleerivaid toidulisandeid kasutama, on hea pidada nõu arstiga. Kui toitute tasakaalustatult, on teie kehas piisavalt vitamiine ja lisategevusi ei pruugi vaja minnagi.

Näiteks – kui kahe- või kolmekordistate biotiini, foolhappe, D-, A-, C- ja E-vitamiinide koguse, siis tarbib teie keha ära vaid vajamineva koguse. See tähendab, et enne vitamiinide kasutamist peaksite küsima arstilt, kas teil on vitamiinipuudus, mille tõttu võite vajada toidulisandeid.