VIDEO | Jessie J meenutab hetke, mil sai teada raseduse katkemisest: pole ma kunagi elus end nii üksikuna tundnud

Alati avameelne lauljanna avaldab täna ka hetke, mil sai aru, et lapsega ei pruugi kõik korras olla.

Naine tunnistab, et beebiootusest teada saades oli ta väga õnnelik ning oli tõeliselt elevil ka oma eesootava kontserdi üle LA-s, mil võitles sellega, et mitte fännidele (veel!) head uudist kuulutada. Kuid vaid mõni tund hiljem pidi ta võitlema pisaratega.

“Lõunaks võitlesin aga mõttega, et kuidas ma ilma kokku kukkumata selle esinemisega toime tulen. Raseduse kolmanda ülevaatuse ajal öeldi mulle, et lapse süda ei tuksu enam," meenutab lauljanna, kes sai hommikul ärgates kohe aru, et midagi on valesti. Ta broneeris kiirelt aja ultrahelile.

"See on kohutav vaikus, kui arst esimest korda su kõht skaneerib ja ma mõtlesin: "Ütle mulle tõtt, mis toimub?" ja ta ütles: "Teie lapse südamelöögid on väga madalad," meenutab Jessie arsti sõnu, mis kinnitasid, et lapsega pole kõik hästi. "Löögid olid olemas kui väga madalad."

Kuid muusik tundis endiselt, et midagi on valesti, ja otsustas küsida teist arvamust, kohtudes hiljem teise arstiga, kellel oli aega vaid 10 minutit. "Ta tegi veel ühe skaneeringu ja ütles:" Mul on väga kahju, et süda ei löönud," meenutas Jessie, kes tunnistas, et peale seda uudist pole ta end kunagi nii üksikuna tundnud.

Jessie läks möödunud aastal lahku oma kallimast, Max Phamist, aga otsustas raseduse lõpuni kanda ja kasvatada nende ühist last üksikemana.

allikas: Cosmopolitan.com