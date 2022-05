Kui sõbrad lähevad lahku, mõtleb ka sinu naine seda teha!

Naised saavad tänu sõpradele enda ümber sotsiaalse tugivõrgu. Kui naise enda suhe on puntras, on sõbrad need, kelle poole pöörduda ja kes aitavad lahkumineku korral jälle pea püsti ajada, kontsakingad jalga panna ning eluga edasi liikuda.

Kui lähedased sõbrad lahutavad, heidab naine paratamatult kriitilise pilgu ka oma suhtele. Lahutus on nagu nakkushaigus, mis levib 75% tõenäosusega. Jah, just nii suur oht varitseb neid paare, kelle sõbrad läksid lahku. Sõprade lahutusel on doominoefekt ja seda tuleks käsitleda nagu haigust, mis levib kollektiivse nähtusena palju kaugemale neist, keda see otseselt puudutab. Ärevusest ei jää puutumata ka lahutajate sõprade magamistoad.

Sõprade lahkuminek kui doominoefekt

Kui „armastuse etalon“, „esipaar“ läheb lahku, on see eriti suur šokk. Naistel tekib küsimus, kas päris armastus on üldse olemas. Kui esipaaril ei olnud lapsi, siis tundub nende uus elu veelgi ägedam: naine iseseisvub, rajab oma käe järgi uue pesa, temast õhkub rahulolu. See aga tekitab palju rahulolematust neis naistes, kellel on mees kodus olemas.

Meeste puhul on lihtne: kui 80% suhtest on okei, siis see vildakas 20% neid ei sega. Naiste puhul on vastupidi: kui 20% võiks justkui parem olla, siis see 80% hästi toimiv osa ei mängi enam nii olulist rolli. Suhte lõpetamine on keeruline hingesügavustes sobramise protsess ja otsusele jõudmine võib võtta kuid või suisa aastaid.