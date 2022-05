Üliharuldase geenihaigusega 13aastane poiss vajab kiiresti abi, et aeglustada haiguse kulgu

“Siis tehti talle geneetiliste haiguste test ja 2018. aastal sai ta diagnoosi – Niemann-Picki tõbi tüüp C,” räägib Sergei ema Diana. Niemann-Picki tõve tüüp C näol on tegu üliharva esineva geenihaigusega, mis kahjustab kesknärvisüsteemi ning häirib lipiidide korrapärast rakusisest transporti.

Seni on Sergei saanud sümptomaatilist ravi, ent nüüd soovitavad raviarstid poisile ravimit Miglustat, mis aitaks aeglustada haiguse kulgu ja parandada oluliselt poisi elukvaliteeti. Ravimiga on kiire, sest Sergei seisund on viimasel ajal jälle halvenema hakanud, ent ravim on ülikallis – makstes aastas ligi 30 000 eurot – ning lapse pere ei suuda selle eest ise tasuda.