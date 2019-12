Eesti inimestel on hea süda! Annetamistalgud tõid organisatsioonidele 93 032 euro eest annetusi

„Eesti inimestel on hea süda — see, kuidas Eestis esimest korda toimunud annetamistalgutega kaasa tuldi, on suurepärane. Mõte annetamistalgute tervituseks topeltkoguses head teha õigustas end, sest eile löödi „Ma armastan aidata“ keskkonna ühe päeva annetuste rekord,“ rääkis Swedbanki koostöösuhete ja toetustegevuste juht Merje Klopets. “Iga annetus annab oma panuse, et midagi väga vajalikku saaks korda saata — alates kroonilise haigusega laste ravi toetamisest kuni dementsusega inimestele mälukohvikute korraldamiseni välja,” lisas ta.

Inimesed annetasid kõige enam Eesti Seksuaaltervise Liidule, Varjupaikade MTÜ-le ja Saaremaa Lemmikloomade Turvakodule. Suurim ühekordne toetus oli 3000 eurot ja see tehti Eesti Seksuaaltervise Liidule. Swedbank kannab organisatsioonidele oma poole annetusest üle lähinädalatel.

Annetamiskultuuri edendamine on Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse loodud “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna eesmärk olnud algusest peale ja tänagi leiab iga huviline keskkonnas oleva enam kui 50 organisatsiooni seast endale südamelähedase. Annetamistalgute tervitamiseks Eestis otsustas Swedbank lisada igale 3. detsembril annetuskeskkonnas annetatavale eurole sama palju juurde. Aastate jooksul on Eesti inimesed läbi „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna andnud heategevusorganisatsioonidele hoogu enam kui 1,8 miljoni euroga.