FOTOD | Tailased näitavad eeskuju: suuremad poed loobusid kilekottide jagamisest ja kliendid suhtuvad sellesse ekstra loominguliselt

Sarnaselt paljudele Eesti poodidele ei loobu Tais tegutsevad poed täielikult kilekottidest, sest neid saab jätkuvalt sealt osta. Kuna tegemist pole ka valitsuse poolt kehtestatud seadusega, siis väiksemad poed ja turud võivad jätkata kilekottide tasuta jagamist. Sellegipoolest on keskkonda arvesse võttes tegemist olulise algatusega, sest plastikjäätmete merrejõudmise poolest on Tai maailma kuues riik.

Kuidas aga taimaallased muudatusse suhtuvad? Paistab, et väga loominguliselt, sest mõned inimesed on jaganud sotsiaalmeedias pilte, kuidas nad pakivad oma ostud kas kohvrisse või ämbrisse või riputavad need sokkide ja aluspesu kuivatamiseks mõeldud kuivatusresti külge, kirjutab Buzzfeed.

Vaata ja imesta ning kui sul just kodus kangast poekotti pole, siis võid siit inspiratsiooni ammutada ja teinekord kilekoti ostmata jätta!