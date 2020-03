FOTOD | Vähiravifond "Kingitud elu" tänas oma 6. sünnipäeval tublisid vabatahtlikke

2020. aasta alguses, mil fond tähistab oma 6. sünnipäeva, täitusid ka mitu märgilist teetähist — fondi kaudu on lootust ja elupäevi saanud 1000 Eesti vähipatsienti ning fondi on laekunud eestimaalaste annetustena kokku 10 miljonit eurot. “Oleme kuue aastaga tulnud uskumatult imelise teekonna. Fondi eriliste toetajate, vabatahtlike ja fännide toel oleme saanud rahastada kõikide Eesti inimeste ravi, kes on fondi poole pöördunud ja kuuluvad meie sihtgruppi," tõdes vähiravifondi asutaja ja juhataja Toivo Tänavsuu mõned nädalad tagasi Tartu Ülikooli Kliinikumis toimunud pressikonverentsil.

Suurem osa tänuõhtu külalistest olid fondi tublid vabatahtlikud Tallinnast, Pärnust, Tartust, Lõuna-Eestist, Kuusalust ja mitmelt poolt veel. Inimesed, kes panustavad regulaarselt aega ja energiat, et koguda kokku heategusid. Kui fondi vabatahtlikke nimekirja kuulub üle 200 inimese, siis neist aktiivsed on umbes pooled. 12 fondi vabatahtlikku said tänuõhtul Roman Tavasti töökojas valminud tänumärgid, näiteks pälvis selle ka pikka aega fondi nõukogu juhtinud Rita Rätsepp.

Tänuõhtul esinesid ansambel Noorkuu ja Marek Sadam, keda saatis Tõnu Laikre. Vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu ja tegevjuht Katrin Kuusemäe rääkisid fondi käekäigust.