Head uudised! 4 lapse isa Argo sai annetajate abiga kõigest paari päevaga kokku vajalikud 80 000 eurot

Oluline on märkida, et kõik raha, mis Argo ravist üle jääb, kasutatakse MTÜs Muutes Maailma sarnase saatusega inimeste aitamiseks.

Siin ka Argo enda tänupöördumine:

Kallid sõbrad, tuttavad, abistajad, toetajad, tele- ja kõikide teiste meediakanalite inimesed!

Mina olen imedesse uskunud algusest peale. Mina olen algusest peale olnud veendunud, et tuleb päev, mil ma taaskord jalgadele tõusen ja see päev on Teie kõikide abiga liikunud palju lähemale. See päev on liikunud 80 000 eurot lähemale nullist, kõigest mõned kuud tagasi. Ma tänan, et ka teie sellesse usute!

Teie toetuste, jagamiste ja laikimiste abiga suutsime koguda kolme päevaga üle 75 000 euro - vau! Minu sügavaim tänu ja kummardus teile kõigile, et leidsite oma kiirete elude, laste, perede ja tööde kõrvalt ja arvelt aega, et seda kõike toetada. Ja sellega olete teiegi nüüd minu teekonnaga seotud ja kindlasti kavatseme seda lugu teile aktiivselt edasi jutustada nii sõnas, pildis kui mõlemas korraga.

Päris lõplikud annetuste numbrid saame teile kajastada meie kodulehel ilmselt järgmise nädala teisipäeval, kuna Elisa ja Telia tasulistele numbritele tehtud annetuste täpset numbrit meie ise veel täna ei näe.

Kogu raha, mis minule tehtud toetustest üle jääb, ootab Muutes Maailma kontodel järgmist abivajajat. Eile peale ETV saadet Ringvaade, kohtusin telemajas näiteks ühe väga ägeda noore mehe emaga, kelle poeg on täna Venemaal kallitel uuringutel ja kes minuga sarnast lahingut jalule saamise nimel peab.

Muutes Maailma jätkab oma tegevust seljaaju vigastustega inimeste ravi ja uuringute toetamisel.