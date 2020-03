H&M Foundation annetas 500 000 USA dollarit, et aitada pandeemiat ennetada, diagnoosida ja ravida

Fondi eesmärgiks on tagada, et kõik riigid, sealhulgas ka need, mille meditsiinisüsteemid on nõrgad, on valmis pandeemiale vastu hakkama.

World Health Organizationi (WHO) palvel lõi UN Foundation COVID-19 Solidarity Response Fundi, millel on praeguseks mitmeid varajasi toetajaid nagu näiteks Facebook ja Google.

Täna tegi ka mittetulundusühing H&M Foundation fondile 500 000 USD suuruse annetuse, et toetada elusid päästvat tööd.