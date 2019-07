ITK Naistekliinik saab täna UNICEFi esindajatelt väga kiiduväärt tiitli

ITK Naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar:

„Beebisõbralikus haiglas on esikohal ema ja lapse lähedus, rinnapiima vajalikkus ning eelduste loomine edaspidise eduka imetamise toimimiseks. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel on rinnapiim parim toit esimeseks 6 elukuuks, et tagada kõik vajalik lapse normaalseks arenguks. Edasi võiks imetamist jätkata koos eakohase tahke toiduga 2 aastat või kauem. Rinnaga toitmisel on tähtis roll ema-lapse sideme kujunemisel ning sellel on mitmed kasutegurid lapse ja ema tervise jaoks.”

Vivian Arusaare sõnul on Beebisõbraliku Haigla tiitel ITK Naistekliinikule tunnustus rasedate ja noorte emade tervise edendamise eest. „Haigla on teinud jõupingutusi oma personali koolitamisel, et siit saaksid adekvaatset nõu ja toetust nii rasedad kui ka noored emad ja pered. Oleme loonud tugisüsteemi, et imetamisnõustamine oleks toimiv ja efektiivne, alates käesolevast aastast toimuvad haigla juures regulaarselt tasuta imetamise teemalised loengud ja vestlusringid, olemas on imetamistuba ning töötab emapiimapank,” rääkis Arusaar.

Esimest korda pälvis ITK Naistekliinik Beebisõbraliku Haigla tiitli 2008. aastal ning kuigi vahepealsetel aastatel hindamist ei toimunud, on haiglas järjepidevalt toimetatud samade beebisõbralike põhimõtete kohaselt. Tiitli saamiseks tuli ITK Naistekliinikul läbida uus hindamine, mille käigus küsitleti nii personali kui ka patsiente. Samuti oli kliinikul kohustus esitada hulgaliselt dokumente ja enesehindamisvorme, et tõendada kliiniku vastavust kriteeriumitele.