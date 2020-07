Jätkuvalt hea tervise juures! 100-aastaselt koroona seljatanud Saare memmede salaretseptid, kuidas sajandi verstapostini välja vedada

Nooremana Saaremaa haiglas kokana töötanud Salme Leesi sõnul on aidanud tal nii vanaks elada just beebieas saadud karastatus ja meres ujumine ning teine põhjus, miks naine hea tervise juures püsib, peitub tema sõnul liikumises, mida sai lapsepõlves tehtud iga ilmaga — tormi ja tuulega ning vajadusel ka läbi paksude hangede.

Veel peab Salme oluliseks tervislikku toitumist ja vaimu eest hoolitsemist, viimase osas kiidab ta koorilaulu, mis tegi rinna rõõmsaks ja pakkus võimalust ringi käia.

Viiruse sümptomiteta seljatanud Natalia Sigiberti salaretsept, kuidas sajandi verstapostini välja vedada, peitub selles, et ta on kogu elu söönud kodus kasvatatud asju ja hoidunud kõigest keemilisest. Tähtis on ka tema sõnul liikumine, mis paneb vere käima ja hoiab lihased tugevad ning seetõttu hoiatabki Natalia liigse istumise eest. "Kui muud teha ei oska, kõnni kasvõi ümber maja paar korda," õpetab ta.

Natalia lähedane jagas maikuus ka Naisteka lugejatega veel üht üllatavat saladust: ta joob enne magamaminekut lonksu konjakit. “Ma arvan, et see on ka teda niimoodi turgutanud,” naeris toona vanaproua tütre minia Tatjana.

