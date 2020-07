Khloé Kardashian otsustas teda korduvalt petnud lapse isale, korvpalliäss Tristan Thompsonile uue võimaluse anda Naistekas RUS

Khloé Kardashian ja Tristan Thompson on koroonaviiruse tõttu kehtestatud karantiini ajal palju aega koos veetnud, mistõttu on fännid kindlad, et paar on tagasi koos. Ja kuigi neid kuulujutte on mitu kuud eitatud, siis perekonnale lähedane allikas väitis nüüd meelelahutusajakirjale People, et paar proovib tõepoolest omavahelisi suhteid lappida, vahendab Cosmopolitan.